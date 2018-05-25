В Петербурге состоялось прощание с актрисой Яковлевой

Актрисе было 64 года.

В Петербурге простились с советской и российской актрисой Александрой Яковлевой. Прощание прошло в большом зале крематория на Шафировском проспекте, сообщили в ТАСС.

Яковлеву похоронят в Калининграде 7 апреля

Александра Евгеньевна Яковлева ушла из жизни 1 апреля. Ей было 64 года. В 1980-е годы она стала одной из самых популярных актрис кинематографа Советского Союза. Зрители запомнили ее по фильмам "Экипаж", "Чародеи", "Россия молодая", "Слёзы капали", "Человек с бульвара Капуцинов".

С 1993 по 1997 год Александра Яковлева была редседателем комитета по культуре и туризму города Калининграда. В 2012 начала политическую карьеру в партии "Яблоко". В 2016 вернулась в кинематограф с ролью с фильме "Экипаж".

Фото: Санкт-Петербургское отделение Союза кинематографистов РФ