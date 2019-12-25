В Петербурге прошел премьерный показ черной комедии ТНТ "Маньячелло"

Сюжет рассказывает о персонаже с радикальной одержимостью классической литературой.

В пятницу, 13-го, в Петербурге состоялась премьера первых двух серий нового проекта ТНТ "Маньячелло". Сюжет черной комедии разворачивается вокруг персонажа с радикальной одержимостью классической литературой.

Мероприятие было организовано телеканалом ТНТ при поддержке event-пространства "Кинопаркинг". Всероссийская премьера состоится 16 августа в 20:00.

По сюжету, в бурятском поселке Сосновка происходит серия странных убийств. На рельсах лежит труп электрика с отрезанной головой, облитый маслом; на улице зарубили топором старушку прямо в темечко, а в гостинице нашли повешенного поэта. Местные полицейские в упор не видят литературных мотивов и списывают все на бытовуху, а Маньячелло страдает и сходит с ума из-за того, что его не понимают.

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Фото: пресс-служба ТНТ