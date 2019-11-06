Его назвали в честь основателя Красноярска.

Сегодня, 31 июля, в Петербурге состоится закладка теплохода "Андрей Дубенский", сообщили СМИ. Он станет первым гражданским судном, которое будет курсировать в Арктической зоне.

Церемония пройдет на Средне-Невском судостроительном заводе. После завершения строительства судно будет ходить по маршруту Красноярск ― Дудинка ― Красноярск. В связи с этим в мероприятии должен принять участие губернатор Красноярска Александр Усс.

Теплоход вместимостью 245 пассажиров будет готов к 2023-му году.

Ранее на Средне-Невском судостроительном заводе заложили корабль противоминной обороны.

Фото: snsz.ru