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В Петербурге состоится закладка теплохода "Андрей Дубенский"
Сегодня, 11:13
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В Петербурге состоится закладка теплохода "Андрей Дубенский"

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Его назвали в честь основателя Красноярска.

Сегодня, 31 июля, в Петербурге состоится закладка теплохода "Андрей Дубенский", сообщили СМИ. Он станет первым гражданским судном, которое будет курсировать в Арктической зоне.

Церемония пройдет на Средне-Невском судостроительном заводе. После завершения строительства судно будет ходить по маршруту Красноярск ― Дудинка ― Красноярск. В связи с этим в мероприятии должен принять участие губернатор Красноярска Александр Усс. 

Теплоход вместимостью 245 пассажиров будет готов к 2023-му году. 

Ранее на Средне-Невском судостроительном заводе заложили корабль противоминной обороны. 

Фото: snsz.ru

Теги: андрей дубенский, средне-невский завод, судно, теплоход
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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