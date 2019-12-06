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На Средне-Невском судостроительном заводе заложили корабль противоминной обороны
Сегодня, 17:20
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На Средне-Невском судостроительном заводе заложили корабль противоминной обороны

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Корабль не имеет аналогов в мире.

На Средне-Невском судостроительном заводе заложили новый корабль противоминной обороны. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" 24-го июля.

Кораблю присвоили наименование "Лев Чернавин" ― в честь контр-адмирала, который командовал соединениями подводных лодок Северного флота. Он предназначен для борьбы со взрывчаткой на воде, а также для поиска опасных устройств в морском грунте. Корабль впервые будет построен по новой технологии и не будет иметь аналогов в мире. 

Корабль рассчитан на 44 человек. 

Ранее стало известно о том, что переезд ОСК из Москвы в Петербург начнется в августе. 

Фото: Средне-Невский судостроительный завод / VK 

Теги: корабль, лев чернавин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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