Головной офис корпорации будет на Васильевском острове.

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что переезд ОСК из Москвы в Петербург начнется в августе. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Эпидемия COVID-19 незначительно скорректировала ранее озвученные планы по переезду Алексей Рахманов

По его словам, переезд планируется в ближайшие два месяца. Напомним, что головной офис корпорации будет на Васильевском острове.

Переезд ОСК в Петербург позволит снизить расходы на аренду, помимо этого город привлек компанию расположением. Компания уже подписала всю необходимую для переезда документацию.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге заложат восьмой корабль противоминной обороны "Лев Чернавин".

Фото:ОСК