В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что переезд ОСК из Москвы в Петербург начнется в августе. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Эпидемия COVID-19 незначительно скорректировала ранее озвученные планы по переезду
Алексей Рахманов
По его словам, переезд планируется в ближайшие два месяца. Напомним, что головной офис корпорации будет на Васильевском острове.
Переезд ОСК в Петербург позволит снизить расходы на аренду, помимо этого город привлек компанию расположением. Компания уже подписала всю необходимую для переезда документацию.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге заложат восьмой корабль противоминной обороны "Лев Чернавин".
Фото:ОСК
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