Это восьмой корабль в линейке проекта "Александрит".

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что в Петербурге заложат восьмой корабль противоминной обороны "Лев Чернавин". Об этом сообщают в пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода.

Корабль носит имя Льва Чернавина советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота.

Отмечается, что судно является восьмым кораблём в линейке проекта 12700 "Александрит".

Ранее мы сообщали о том, что Петербург начали украшать ко Дню ВМФ.

Фото:Средне-Невский судостроительный завод/вк