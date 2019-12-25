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В Петербурге заложат восьмой корабль противоминной обороны "Лев Чернавин"
Сегодня, 8:01
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге заложат восьмой корабль противоминной обороны "Лев Чернавин"

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Это восьмой корабль в линейке проекта "Александрит".

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что в Петербурге заложат восьмой корабль противоминной обороны "Лев Чернавин". Об этом сообщают в пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода.

Корабль носит имя Льва Чернавина советского офицера-подводника, контр-адмирала, командовавшего соединениями подводных лодок Северного флота.

Отмечается, что судно является восьмым кораблём в линейке проекта 12700 "Александрит".

Ранее мы сообщали о том, что Петербург начали украшать ко Дню ВМФ.

Фото:Средне-Невский судостроительный завод/вк

Теги: корабль противоминной обороны лев чернавин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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