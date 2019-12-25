В Петербурге составляют списки на вакцинацию медиков, работающих с коронавирусом

Документу предстоит антикоррупционная экспертиза.

Стало известно о том, что медикам из Петербурга предстоит массово пройти вакцинацию от коронавируса. Документ, который составлен городским комитетом по здравоохранению, опубликован 23 октября в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте правительства города.

Проект распоряжения подготовлен в соответствии с одним из пунктов временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, связанных с вакцинацией препаратом "Спутник V".

В документе описывается, что вакцинацию должны пройти все сотрудники государственных и частных организаций, которые лечат больных с подозрением либо с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Им должно быть от 18 до 60 лет, у них не должно быть антител к вирусу и отрицательные тесты на COVID-19.

Врачи этих медицинских организаций, отмечается в тексте проекта, должны составить списки персонала, попадающего под эти требования, и отправить их в Городскую больницу № 40 и Детскую городскую поликлинику № 68. Отчеты о вакцинации будут передавать каждый месяц в отдел мониторинга иммунизации населения Боткинской больницы.

Ранее мы сообщали о том, что с понедельника в Петербурге стартуют эпидемиологические проверки предприятий.

Фото: Piter.tv