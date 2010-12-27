Бары, Петергоф и китайские фонарики. В Петербурге составили портрет среднестатистического туриста

Самыми популярными улицами для гуляния по ночам стали Литейный проспект и улица Ломоносова.

В четверг, 7 ноября, стало известно, что в Петербурге подвели итоги туристического сезона текущего года. Об этом сообщают разработчики мобильного приложения "Петербург 24".

С помощью приложения авторы проекта составили портрет среднестатистического туриста. Как оказалось, иностранцы чаще всего посещают сквер знаков Зодиака, музей Карла Буллы, памятник Екатерине II на площади Островского м Планетарий № 1.

Кроме того, самой распространенной пешей экскурсией стал поход по по барам города на Неве, которая начинается с Лиговского проспекта. Также туристам очень понравился фестиваль гигантских китайских фонарей.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе показали дизайн обновленного кинотеатра "Максим".

Фото:Петербург 24