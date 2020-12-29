В Петербурге сообщили о снижении числа госпитализаций с коронавирусом

Количество свободных коек растет.

В субботу, 2 января, в пресс-службе комитета по здравоохранению заявили, что в Петербурге количество свободных коек растет и составляет на данный момент 24%. Из 12 328 мест не занято 3030 мест.

Число госпитализаций, напротив, снижается. Сейчас под медицинским наблюдением получают 68 612 человек. По информации чиновников, для пациентов с коронавирусом есть запас бесплатных препаратов и СИЗ. Лаборатории снабжены реактивами и расходными материалами для ПЦР-анализов.

Помощь горожанам оказывают 16 городских и 7 федеральных стационаров.

Ранее мы писали, что коронавирусной инфекцией заразились еще 3 889 петербуржцев.

Фото: Piter.TV