Коронавирусной инфекцией заразились еще 3 889 петербуржцев

С начала пандемии число инфицированных горожан выросло до 245 870.

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали еще 3 889 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу инфицированных Северная столица занимает второе место в списке регионов РФ. На первом месте Москва, где заразились еще 5 452 человек, на третьем – Московская область (1 564 случаев заражения).

В целом по России коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 26 301 человек в 84 регионах. С начала пандемии число людей с КОВИД выросло в Петербурге до 245 870.

Ранее петербуржцам рассказали, чем грозит отказ от вакцинации от COVID-19.

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