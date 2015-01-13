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В Петербурге солнце светило 1 721 час в уходящем году
Сегодня, 21:47
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В Петербурге солнце светило 1 721 час в уходящем году

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В последний раз так часто его можно было наблюдать лишь 16 лет назад — в 2006 году, когда насчитали 1784 солнечных часа.

В уходящем году солнце светило в Петербурге рекордное количество часов. Сравнительную таблицу на пресс-конференции в "Интерфаксе" представил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В последний раз так часто его можно было наблюдать лишь 16 лет назад — в 2006 году, когда насчитали 1784 солнечных часа. Больше всего солнечных часов в 2022 году пришлось на июнь — июль, а меньше всего их оказалось в ноябре — декабре. 

Ранее в первой половине декабря в Петербурге солнце светило 3,3 часа. Средняя температура воздуха за первую половину декабря составила -4,6 градуса.

Фото: Piter.tv
 

Теги: светило, солнце, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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