В Петербурге солнце светило 1 721 час в уходящем году

В последний раз так часто его можно было наблюдать лишь 16 лет назад — в 2006 году, когда насчитали 1784 солнечных часа.

В уходящем году солнце светило в Петербурге рекордное количество часов. Сравнительную таблицу на пресс-конференции в "Интерфаксе" представил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В последний раз так часто его можно было наблюдать лишь 16 лет назад — в 2006 году, когда насчитали 1784 солнечных часа. Больше всего солнечных часов в 2022 году пришлось на июнь — июль, а меньше всего их оказалось в ноябре — декабре.

Ранее в первой половине декабря в Петербурге солнце светило 3,3 часа. Средняя температура воздуха за первую половину декабря составила -4,6 градуса.

Фото: Piter.tv

