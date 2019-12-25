Объем выпадающих доходов бюджета Петербурга сократится

В текущем году это сокращение составит порядка 4,7 млрд рублей.

Объем выпадающих доходов петербургского бюджета в текущем году снизится на 4,7 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе Смольного, это произойдет благодаря новому механизму распределения акцизов на средние дистилляты (некоторые виды нефтепродуктов) между региональными бюджетами. С 1 августа привычные возвраты производиться не будут.

С 2016 года бюджет Петербурга нёс потери от возвратов упомянутых акцизов и не получал доход в виде акцизов по данному виду подакцизных товаров, поскольку производства средних дистиллятов в городе нет. Между тем, в Петербурге работает 40 организаций, поставляющих или реализующих бункерное топливо и средние дистилляты. Именно эти компании предъявляют значительные суммы акцизов к возмещению из городского бюджета: 3 млрд рублей в 2019 году. Всего с 2016 года Петербург потерял на таких возвратах 12,7 млрд рублей.

Также отмечается, что понятие средних дистиллятов расширили, и теперь в этот перечень входят и все темные нефтепродукты, включая мазут.

Ране мы писали, что петербургские власти выделили 120 млн рублей на съемки 10 фильмов.

Фото: Piter.TV