Петербургские власти выделили 120 млн рублей на съемки 10 фильмов

Среди них будут картины о городе во время пандемии, Петре Первом, исследователе Миклухо-Маклае и другие фильмы.

Петербургские власти поддержат производство десяти национальных фильмов, на эти цели выделено 120 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по культуре 13 августа.

Отмечается, что конкурсный отбор прошли заявки на создание трех художественных, шести документальных и одного историко-публицистического кино, комитет профинансирует производство картин "Пауза в Санкт-Петербурге" Сергея Дебижева о жизни города в начале пандемии коронавируса, "Легкий жанр" Алексея Козлова, "Петрополис" Валерия Фокина, "Петербург Миклухо-Маклая", который снимет потомок и полный тезка русского исследователя Николая Миклухо-Маклая. Также субсидию получат фильмы о Петре Великом, маршале Леониде Говорове и российских ученых, которые на рубеже XIX и XX веков отправились в экспедицию по измерению реальных размеров и формы земного шара.

Полный список победителей и получателей субсидии опубликован на сайте комитета по культуре.

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Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"