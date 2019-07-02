В Петербурге сократят 40 маршрутов

Принятая мера касается невостребованных или дублирующих социальный транспорт маршрутов.

В Петербурге сократят 35 коммерческих и 5 социальных маршрутов. Об этом сообщил "Петербургский дневник". По словам председателя Комитета по транспорту Кирилла Полякова, их закрытие не скажется на качестве транспортного обслуживания петербуржцев. Кроме того, пока переговоры с транспортными компаниями по поводу сокращения реестра маршрутов продолжаются.

Закроют невостребованные или дублирующие социальный транспорт маршруты. Также перевозчики 29 маршрутов возможно снимут рейсы по собственному желанию, но о своем решении они должны будут уведомить Смольный.

Ранее мы сообщили, что автобус № 33 изменит маршрут до конца июля из-за работ на Замшиной улице.

Фото: Piter.tv