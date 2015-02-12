В Петербурге изменится маршрут ряда трамваев с 28 по 30 августа

Маршрут изменят из-за реконструкции тепловой сети.

С субботы по понедельник, 28 по 30 августа, в Петербурге изменят маршруты трамваев №51, 57, 100. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Трамваи изменят маршрут из-за производства работ по реконструкции тепловой сети с 01:30 28 августа до 05:00 30 августа закрывается трамвайное движение по улице Руставели, у дома 33.

Так, маршрут №51 проляжет от Суздальского проспекта, по Светлановскому проспекту, проспекту Просвещения, Культуры, Тихорецкому и Науки, далее по улице Руставели, Пискаревскому проспекту до проспекта Мечникова.

Маршрут трамвая №57 закроют, а трамвай №100 пройдет от Придорожной алее до проспекта Луначарского.

Ранее мы писали, что ГАТИ опубликовал список ограничений движения в Петербурге с 26 августа.

Фото: Piter.tv