Автобус № 33 изменит маршрут до конца июля из-за работ на Замшиной улице

На участке улицы будут ремонтировать теплосети.

С четверга, 18 июня, и до конца июля автобус №33 изменит свой маршрут из-за работ на Замшиной улице. Как сообщили в пресс-службе городского "Организатора перевозок", на участке улицы от проспекта Металлистов до Полюстровского будут ремонтировать теплосети.

Автобусы отправятся от конечной "Пискарёвка" по привычному пути до Замшиной улицы, далее по ней, по проспектам Металлистов и Кондратьевскому, затем по площади Калинина, Полюстровскому проспекту и снова по привычному пути до конечной "Метро "Черная речка".

Ранее мы сообщали, что на дороги Петербурга вышли еще семь коммерческих маршруток.

Фото: Piter.TV; пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"