На дороги Петербурга вышли еще семь коммерческих маршруток

Частные автобусы возобновили движение с 15 июня.

С 15 июня на дороги Петербурга вернулись семь маршрутов коммерческих автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Снова начали работу маршруты № К-01 от метро "Проспект Просвещения" до улицы 1-го Мая у Успенской дороги, № К-11к от Троицкого поля до ж/д станции "Предпортовая", № К-44 от Уральской улицы до 2-3-й линий Васильевского острова, а также маршруты № К-58 от метро "Озерки" до проспекта Культуры, № К-93 от Школьной улицы до Суздальского проспекта, № К-161 от улицы Лопатина до Бадаева и № К-168 от станции метро "Пионерская" до пересечения Комендантского и Шувалоского проспектов.

Ранее мы рассказывали, что до станции метро "Дунайская" запустят ночной автобус №5М.

Фото: Piter.TV