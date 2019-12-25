До станции метро "Дунайская" запустят ночной автобус №5М

До этого этот автобус следовал до железнодорожной станции "Сортировочная".

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что до станции метро "Дунайская" запустят ночной автобус. Об этом сообщает СПБ ГУК "Организатор перевозок".

Автобус №5М выйдет на соответствующий маршрут уже сегодня. Отмечается, что ранее общественный транспорт ходил лишь до железнодорожной станции "Сортировочная".

Соответствующие изменения в маршруте связаны со строительством станций метро.

Ранее мы сообщали о том, что водителей предупредили о 14-километровой пробке на КАД.

Фото:Piter.TV