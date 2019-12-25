До станции метро "Дунайская" запустят ночной автобус №5М

В понедельник, 8 июня, стало известно о том, что до станции метро "Дунайская" запустят ночной автобус. Об этом сообщает СПБ ГУК "Организатор перевозок".
Автобус №5М выйдет на соответствующий маршрут уже сегодня. Отмечается, что ранее общественный транспорт ходил лишь до железнодорожной станции "Сортировочная".
Соответствующие изменения в маршруте связаны со строительством станций метро.
Ранее мы сообщали о том, что водителей предупредили о 14-километровой пробке на КАД.
Фото:Piter.TV
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