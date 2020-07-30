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В воскресенье трамваи изменят маршрут по проспекту Науки
Сегодня, 15:20
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smirenny

В воскресенье трамваи изменят маршрут по проспекту Науки

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С завтрашнего дня трамвайное движение по проспекту закроется.

С воскресенья, 16 мая, по проспекту Науки закроют трамвайное движение, передает СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Петербуржцев предупреждают, что трамвай №9 проследует от остановки "Тихорецкий проспект" по Тихорецкому проспекту, проспекту Культуры, проспекту Луначарского, проспекту Энгельса до конечной остановки "Метро "Удельная".

Трамвай №38 пойдет в объезд от от Пискаревского проспекта по улице Руставели, проспекту Просвещения, проспекту Культуры, Тихорецкому проспекту.

Трамвай №57 временно ходить не будет.

Ранее мы писали, что на КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение.

Фото: Piter.tv

Теги: изменение маршрута трамваев, маршруты трамваев спб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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