В воскресенье трамваи изменят маршрут по проспекту Науки

С завтрашнего дня трамвайное движение по проспекту закроется.

С воскресенья, 16 мая, по проспекту Науки закроют трамвайное движение, передает СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Петербуржцев предупреждают, что трамвай №9 проследует от остановки "Тихорецкий проспект" по Тихорецкому проспекту, проспекту Культуры, проспекту Луначарского, проспекту Энгельса до конечной остановки "Метро "Удельная".

Трамвай №38 пойдет в объезд от от Пискаревского проспекта по улице Руставели, проспекту Просвещения, проспекту Культуры, Тихорецкому проспекту.

Трамвай №57 временно ходить не будет.

Ранее мы писали, что на КАД между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение.

Фото: Piter.tv