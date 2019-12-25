Эксперт рассказал, почему в Петербурге сократилось число ломбардов

В реестре Центробанка числятся 78 ломбардов.

В Петербурге сократилось число ломбардов. Об этом "Ведомостям" рассказал председатель Национальной ассоциации ломбардов Пётр Слизкий.

В этом году 30% ломбардов попросту прекратят свою работу, поскольку не смогли войти в новый реестр Центробанка. В следующем году число ломбардов сократится на 30%.

В Северо-западном округе процедуру допуска смогли пройти 162 ломбарда. В реестре числятся 78 точек в Петербурге. В настоящее время в стране насчитывается 2200 ломбардов, попавших в реестр, из 3000.

По мнению эксперта, Центробанк слишком жестко следит за деятельностью ломбардов. Владельцы компаний намерены в 2022 году перейти на работу с Единым планом счетов бухгалтерского учета и системой маркировки ювелирных изделий.

Ранее мы писали, что Центробанк ужесточит регулирование выдачи ипотеки.

Фото: pexels.com