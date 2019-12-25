Эксперт рассказал, почему в Петербурге сократилось число ломбардов

В Петербурге сократилось число ломбардов. Об этом "Ведомостям" рассказал председатель Национальной ассоциации ломбардов Пётр Слизкий.
В этом году 30% ломбардов попросту прекратят свою работу, поскольку не смогли войти в новый реестр Центробанка. В следующем году число ломбардов сократится на 30%.
В Северо-западном округе процедуру допуска смогли пройти 162 ломбарда. В реестре числятся 78 точек в Петербурге. В настоящее время в стране насчитывается 2200 ломбардов, попавших в реестр, из 3000.
По мнению эксперта, Центробанк слишком жестко следит за деятельностью ломбардов. Владельцы компаний намерены в 2022 году перейти на работу с Единым планом счетов бухгалтерского учета и системой маркировки ювелирных изделий.
Ранее мы писали, что Центробанк ужесточит регулирование выдачи ипотеки.
Фото: pexels.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все