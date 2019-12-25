Центробанк ужесточит регулирование выдачи ипотеки

Речь идет о повышении надбавки к коэффициентам риска.

С августа Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом 15-20% от стоимости жилья. Об этом сообщает Центробанк.

Отмечается, что речь идет о повышении надбавки к коэффициентам риска по выдаваемой с первого августа ипотеке до 50-100 % в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Данная мера стала необходима, потому что выросли доли ссуд с небольшим первоначальным взносом на первичном рынке до 45% в первом квартале этого года. Для сравнения, во втором квартале 2020 года их доля составляла 24%. А на вторичном рынке их доля выросла с 305 до 33%.

Регулятор считает, что повышение надбавок снизит стимулы финорганизаций организаций наращивать кредитование с помощью выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом.

Фото: cbr.ru