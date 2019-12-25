В Петербурге сократились в два раза сроки задержки сдачи строящегося жилья

Петербург улучшил показатели.

Доля жилья, сданного в России с нарушением сроков, по итогам девяти месяцев 2025 года достигла 42%. Показатель увеличился на 7 п.п. по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили аналитики портала "ЕРЗ.РФ" РИА Новости.

Среди введенного в эксплуатацию жилья 10,4% объектов были сданы с опозданием более года. От полугода до года задержали 6,5% площадей, от трех до шести месяцев — 8,9%, от одного до трех месяцев — 8,8%, менее месяца — 7,5%.

Самые продолжительные задержки зафиксированы в Дагестане — в среднем 48,3 месяца, что превышает четыре года. В 2025 году в регионе все сданные площади вводились с опозданием. В тройку регионов с наибольшими сроками просрочки также вошли Тамбовская область (27 месяцев, 35%) и Вологодская область (20,8 месяца, 39%).

В Москве доля домов с просрочкой сдачи составила 53%, в Санкт-Петербурге — 17%. Годом ранее показатели составляли 40% и 25% соответственно. При этом средний срок задержки в Москве вырос с 6,1 до 7,3 месяца, а в Петербурге, напротив, сократился вдвое — с 2,8 до 1,4 месяца.

По данным аналитиков, основные причины срывов сроков — снижение продаж и дефицит рабочих кадров, что особенно влияет на строительство жилья с отделкой повышенного уровня.

