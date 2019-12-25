Квартира с самым низким ценником в стране находится в городе Харабали.

Самая дешевая квартира в России стоит 450 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости.

Квартира с самым низким ценником в стране находится в городе Харабали в Астраханской области. Ее площадь составляет 21 квадратный метр. Вторая по низкой цене квартира продается в городе Коряжма. Однокомнатное помещение площадью 19 квадратных метров продают по цене 500 тысяч рублей.

По данным аналитиков, среднестатистическая квартира в России стоит 6,8 млн рублей. За прошедший месяц стоимость изменилась на 0,2%. Кроме того. объем предложения готового жилья за месяц сократился на 3,1%.

Ранее риелтор призвала не ждать снижения цен на недвижимость в крупных городах.

Фото: Piter.tv