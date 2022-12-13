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В Петербурге сократили количество ковидных коек в больницах
Сегодня, 18:47
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В Петербурге сократили количество ковидных коек в больницах

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Число мест сократилось на 400.

В петербургских больницах вновь сократили количество ковидных коек для пациентов. Об этом рассказали 13 февраля в пресс-службе Смольного. 

Так, в городе сейчас 1787 коек для коронавирусных пациентов. В конце января их было 2178 мест. Сейчас число мест сократилось на 400. В Петербурге занято 1467 коек. 

В реанимации лежат 141 пациент, к ИВЛ подключены 26 петербуржцев. 

Ранее на Сенатской площади снимают фильм "Цербер". В центре Северной столицы воссоздали атмосферу дореволюционной России. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: больница, ковидные койки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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