В Петербурге сократили количество ковидных коек в больницах

Число мест сократилось на 400.

В петербургских больницах вновь сократили количество ковидных коек для пациентов. Об этом рассказали 13 февраля в пресс-службе Смольного.

Так, в городе сейчас 1787 коек для коронавирусных пациентов. В конце января их было 2178 мест. Сейчас число мест сократилось на 400. В Петербурге занято 1467 коек.

В реанимации лежат 141 пациент, к ИВЛ подключены 26 петербуржцев.

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Фото: Piter.tv

