В Петербурге сократили бюджет территориального фонда ОМС на 2021 год

Расходы на территориальный фонд ОМС уменьшили на 2 млрд рублей.

Финансирование территориального фонда обязательного медицинского страхования будет сокращено. Законодательное собрание одобрило во втором чтении проекта бюджета поправку, внесенную губернатором Александром Бегловым. Заседание проходит 18-го ноября в Мариинском дворце.

Согласно поправке, расходная и доходная часть бюджета будет сокращена до 120,9 млрд рублей. Таким образом, было урезано 2 млрд рублей, которые были заложены в бюджет в первом чтении. Решение пришлось принять из-за того, что размер субвенций Петербургу из федерального бюджета уменьшили более, чем на миллиард.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ЗакС одобрил губернаторскую и три депутатские поправки в бюджет Петербурга. Всего было подано 32 поправки.

Фото: Piter.TV