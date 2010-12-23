Скидки на проезд по Единой карте петербуржца сохранят в 2024 году

Жители продолжат выгодно совершать поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях

C 1 января 2024 года в Северной столице планируют сохранить скидки на проезд в наземном общественном транспорте по Единой карте петербуржца (ЕКП). Об этом сообщает "КП-Петербург".

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что наблюдательный совет Национальной системы платежных карт (НСПК) принял решение отменить скидки на поездки по ЕКП и карте "Мир". Однако в следующем году жители Петербурга всё также смогут совершать поездки со скидкой в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Сколько именно будет составлять поездка по Единой карте петеребуржца — не уточняется, так как тарифы на проезд ещё не утверждены в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Напомним, что уже известно, какие маршруты общественного транспорта будут работать в новогоднюю и рождественскую ночи в Северной столице.

Фото: Piter.tv