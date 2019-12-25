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В Петербурге сохранится плановая медпомощь на фоне пандемии COVID-19
Сегодня, 18:16
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mook1

В Петербурге сохранится плановая медпомощь на фоне пандемии COVID-19

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Не будут перепрофилированы под прием пациентов с коронавирусом ряд учреждений.

В условиях пандемии коронавируса Петербург сохранит плановую медицинскую помощь. Заявление главы города Александра Беглова передали в пресс-службе Смольного. Там отметили, что в случае ухудшения ситуации город может развернуть в больницах 11,4 тысяч коек под заболевших коронавирусом.

Губернатор добавил, что не будут перепрофилированы под пациентов с коронавирусом многопрофильная больница №2, онкоцентр в Песочном, онкодиспансер и ряд других медучреждений.

В случае вынужденного перепрофилирования других больниц, пациентов на свой "баланс" готовы взять  федеральные учреждения. Так количество коек для пациентов с коронавирусом может увеличиться до 14 тысяч.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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