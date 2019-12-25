Власти Петербурга намерены максимально сохранить плановую медпомощь

Онкоцентр в Песочном и онкодиспансер не будут перепрофилировать под прием пациентов с COVID-19.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что власти Петербурга намерены сохранить плановую медпомощь. Об этом Александр Беглов заявил на заседании Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на ежедневный значительный прирост больных, мы справляемся с ситуацией. Александр Беглов.

Градоначальник заявил, что в Петербурге не будут перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусом онкоцентр в Песочном и онкодиспансер.

В данный момент в Петербурге развернуто 5 815 коек для лечения зараженных.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы увидят детальную статистику по COVID-19 не раньше марта.

Фото:Piter.TV