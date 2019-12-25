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Петербуржцы увидят детальную статистику по COVID-19 не раньше марта
Сегодня, 14:52
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы увидят детальную статистику по COVID-19 не раньше марта

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Наибольшая смертность зафиксирована в пяти районах города — Фрунзенском, Курортном, Колпинском, Московском и Петродворцовом.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что петербуржцам представят детальную статистику по коронавирусу не раньше марта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

С начала пандемии коронавируса петербуржцы раз в месяц получали статистику от Межведомственной рабочей группы. Однако последние месяцы данные перестали выставлять в сети. 

Врио председателя комздрава Лариса Соловьева заявила, что все данные по коронавирусу за 2020 год будут доступны в 2021 году. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 602 человека.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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