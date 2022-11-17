В Петербурге собственник дома Макаровых возобновил незаконные работы

Началась установка железных дверей в проемах уже со стороны двора.

Сегодня, 14 июля, стало известно о возобновлении незаконных работ по демонтажу дома Макаровых (5-я линия В. О., 62/10). Об этом рассказали градозащитники в телеграм-канале "SOS СПб СНОС" и пресс-служба КГИОП.

Напомним, что во вторник, 12 июля, владелец здания начал рубить дверь в окне на первом этаже. Работы остановил Следственный комитет. КГИОП направил в УМВД России по Василеостровскому району Петербурга соответствующее заявление о преступлении, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 243 УК РФ.

В четверг собственник начал установку железных дверей в проемах уже со стороны двора. КГИОП повторно вызвал полицию и направил заявление в отношении владельца по другой статье – 330 УК РФ (самоуправство).

Фото: Телеграм / SOS СПб СНОС