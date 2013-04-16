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Жители дома Макаровых на Васильевском острове и Следственный комитет остановили незаконное устранение дверей в здании
Сегодня, 22:09
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Жители дома Макаровых на Васильевском острове и Следственный комитет остановили незаконное устранение дверей в здании

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Собственник здания начал незаконно рубить дверь в окне на первом этаже.

Василеостровский следственный отдел СК начал доследственную проверку по факту повреждения объекта культурного наследия дома Макаровых, находящегося по адресу 5-я линия В. О., 62/10. Об этом сообщили сегодня, 12 июля, в телеграм-канале градозащитников "SOS СПб СНОС".

Собственник здания начал незаконно рубить дверь в окне на первом этаже. Делом заинтересовался Борис Вишневский. К тому времени, как он направил необходимые запросы в органы, лицевой фасад был уже поврежден.

Владелец дома аргументировал свое решение документами 2005 и 2006 годов, которые уже утратили свою юридическую силу. Кроме того, фасад жилого здания является общедомовым имуществом, и пробивка в нем дополнительных входов должна быть согласована со всеми собственниками квартир.

Работы остановлены Следственным комитетом и полицией. 

Ранее мы рассказывали о том, что здание ДК фабрики "Большевичка" могут лишить статуса памятника.

Фото: Телеграм / SOS СПб СНОС

Теги: васильевский остров, нарушение закона, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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