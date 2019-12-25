В Петербурге собрали почти 58 тонн опасных отходов за одну неделю

Экологические службы Петербурга ликвидировали десятки угроз и очистили водоемы.

За неделю с 3 по 9 ноября специалисты экологических служб Санкт-Петербурга собрали и обезвредили 57,8 тонны опасных отходов. Об этом сообщили в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В рамках системы приёма отходов от населения на утилизацию направлено 53 тонны использованных автомобильных покрышек, 1,4 тонны батареек и аккумуляторов, а также 1,3 тонны старой электронной техники и других опасных материалов. Сотрудники аварийной службы ГБУ "Экострой" ликвидировали 22 случая ртутного загрязнения и один разлив нефтепродуктов. Кроме того, ими собрано 52 килограмма химических отходов.

Параллельно специалисты СПб ГКУ "Пиларн" провели очистку и обработку активной пеной нескольких водных объектов города — рек Новой, Фонтанки и Охты. В Дудергофском канале установлено 20 метров боновых заграждений, предотвращающих распространение загрязнений. С поверхности водоемов вывезено 27 кубометров мусора.

За отчётный период городские службы получили 498 обращений от жителей по вопросам экологической безопасности. Все сообщения проверяются и направляются на оперативное реагирование.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга