В СПбГУ собрали геном российского варианта коронавируса

Биоинформатики СПбГУ Дмитрий Антипов и Михаил Райко помогли собрать геном российского варианта коронавируса. РНК вируса удалось выделить из мазка заболевшей петербурженки. Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.
Генетическая информация коронавируса постоянно меняется: "российские", "итальянские" и "китайские" варианты отличаются. Российский вариант практически не отличается от "китайского" но все же генетически ближе к "европейскому".
При этом, как заявили ученые, чем быстрее будет мутировать вирус, тем быстрее будет падать эффективность готового лекарства.
Ранее коронавирус показали под микроскопом.
Фото: pixabay
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