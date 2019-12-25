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В СПбГУ собрали геном российского варианта коронавируса
Сегодня, 15:22
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nastya960

В СПбГУ собрали геном российского варианта коронавируса

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Генетическая информация коронавируса постоянно меняется.

Биоинформатики СПбГУ Дмитрий Антипов и Михаил Райко помогли собрать геном российского варианта коронавируса. РНК вируса удалось выделить из мазка заболевшей петербурженки. Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.

Генетическая информация коронавируса постоянно меняется: "российские", "итальянские" и "китайские" варианты отличаются. Российский вариант практически не отличается от "китайского" но все же генетически ближе к "европейскому".

При этом, как заявили ученые, чем быстрее будет мутировать вирус, тем быстрее будет падать эффективность готового лекарства.  

Ранее коронавирус показали под микроскопом.

Фото: pixabay 

Теги: геном, коронавирус, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Коновалов Валентин
Сегодня 15:46

Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мне помогло и вам поможет, вот сами почитайте ----  https://nnna.ru/alco
 

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