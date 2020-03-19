Фотографию сделали российские учёные.

Коронавирус показали под микроскопом. Опубликовано фото коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19.

Его сделали российские учёные, сообщает LIFE. Фото прислали из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Он находится в Новосибирске. Этот центр имеет одну из самых полных коллекций вирусов — в том числе Эболу, оспу и SARS.

В данный момент там же разрабатывают вакцину от нового коронавируса.

Ранее сообщалось, что российские ученые расшифровали полный геном коронавируса.