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Коронавирус показали под микроскопом

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Фотографию сделали российские учёные.

Коронавирус показали под микроскопом. Опубликовано фото коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19.

Его сделали российские учёные, сообщает LIFE. Фото прислали из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Он находится в Новосибирске. Этот центр имеет одну из самых полных коллекций вирусов — в том числе Эболу, оспу и SARS.

В данный момент там же разрабатывают вакцину от нового коронавируса.

Ранее сообщалось, что российские ученые расшифровали полный геном коронавируса.

Теги: коронавирус, наука, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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