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За сутки в Петербурге собрали 4 тысячи самосвалов со снегом

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За 6 февраля с улиц Петербурга дорожные службы собрали 4 тысячи самосвалов со снегом.

Дорожные службы за последние сутки вывезли с улиц Петербурга 4 тысячи самосвалов со снегом. Это количество соответствует 40 тысячам кубометров зимних осадков. Такую статистику предоставили представители Комитета по благоустройству города.
 
Напомним, что ранее мы писали о том, что в уборке Северной столицы от свалившегося снегопада участвуют более тысячи специальных машин, а также 7000 дворников
 
В отдельных районах выпадает до 50 сантиметров снега. Больше всего осадков вывозят с Гражданского проспекта, Стачек, набережных, Дворцовой площади, Санкт-Петербургского шоссе и улицы Доблести. 
Теги: вывоз , комитет по благоустройству города , осадки , самосвалы , снег , уборка
Категории: Новости СПб

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