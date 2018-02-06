За сутки в Петербурге собрали 4 тысячи самосвалов со снегом

За 6 февраля с улиц Петербурга дорожные службы собрали 4 тысячи самосвалов со снегом.

Дорожные службы за последние сутки вывезли с улиц Петербурга 4 тысячи самосвалов со снегом. Это количество соответствует 40 тысячам кубометров зимних осадков. Такую статистику предоставили представители Комитета по благоустройству города.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в уборке Северной столицы от свалившегося снегопада участвуют более тысячи специальных машин, а также 7000 дворников

В отдельных районах выпадает до 50 сантиметров снега. Больше всего осадков вывозят с Гражданского проспекта, Стачек, набережных, Дворцовой площади, Санкт-Петербургского шоссе и улицы Доблести.