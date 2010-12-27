В Петербурге более 7 тысяч дворников убирают снег

В Петербурге 900 кровельщиков отчищают крыши от снега, на улицах работают 525 техники и более 7100 дворников.

В Санкт-Петербурге 6 февраля 900 кровельщиков отчистят крыши зданий от снега. На протяжении всего дня планируется проводить работы карнизных свесов у полутора тысяч домов, об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета Смольного.

Также во дворах производят уборку снега 525 единиц техники и более 7100 дворников. А для безопасного прохода пешеходов установлено 4845 ограждений в предполагаемых опасных зонах падения наледи.

В комитете по благоустройству отметили, что на улицах Северой столицы сегодня, 6 февраля работают более 1000 машин. Кроме того, за минувшую ночь 4 тысячи самосвалов вывезли 40 тысяч кубометров снега.