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В Петербурге более 7 тысяч дворников убирают снег
Сегодня, 11:40
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Shdaria
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В Петербурге более 7 тысяч дворников убирают снег

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В Петербурге 900 кровельщиков отчищают крыши от снега, на улицах работают 525 техники и более 7100 дворников.

В Санкт-Петербурге 6 февраля 900 кровельщиков отчистят крыши зданий от снега. На протяжении всего дня планируется проводить работы карнизных свесов у полутора тысяч домов, об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета Смольного.
 
Также во дворах производят уборку снега 525 единиц техники и более 7100 дворников. А для безопасного прохода пешеходов установлено 4845 ограждений в предполагаемых опасных зонах падения наледи. 
 
В комитете по благоустройству отметили, что на улицах Северой столицы сегодня, 6 февраля работают более 1000 машин. Кроме того, за минувшую ночь 4 тысячи самосвалов вывезли 40 тысяч кубометров снега. 
 
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Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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