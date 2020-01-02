Петербуржцы выстраиваются в огромные очереди за билетами на детскую елку

В администрации МО "Пороховые" произошла настоящая давка.

В Красногвардейском районе Петербурга местные жители выстраиваются в очереди за билетами на детскую елку. Накануне в администрации МО "Пороховые" произошла настоящая давка. Там вечером 5 декабря раздавали билеты на новогодний праздник. В сети появились фотографии с места событий.

На снимках видно, что в очереди на проспекте Косыгина стояли не менее ста человек. Горожане рассказали, что в этом году на детскую елку в Красногвардейском районе выделили менее тысячи билетов. В прошлом году раздали более трех тысяч билетов.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге в новогоднюю ночь.

Фото: ВКонтакте / Красногвардейский район Санкт – Петербурга / Олег Петров