В Петербурге собирают вентиляторы для онкобольных людей

Требуется довольно много вентиляторов на длинной ножке.

Жара только временно покинула Петербург: по прогнозам синоптиков, она вскоре вернется. Благотворительный фонд AdVita продолжает сбор вентиляторов для своих подопечных – людей с онкологическими заболеваниями.

Сейчас мы собираем вентиляторы для подопечных, которые живут на арендованных фондом квартирах, и для пациентов НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой. AdVita

Требуется довольно много вентиляторов на длинной ножке. В фонде надеются на помощь неравнодушных петербуржцев, потому что в жару приходится тяжело всем, но особенно тяжело людям с ослабленным здоровьем.

Если вы хотите помочь, вентиляторы можно приносить в офис фонда AdVita в будни с 10:00 до 18:00. Адрес офиса: Большой проспект П.С., 77, домофон "2", этаж 2. По всем вопросам можно написать сотрудникам фонда на help.advita@gmail.com.

Фото: ВКонтакте / Благотворительный фонд AdVita; pexels