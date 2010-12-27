Петербуржцы поделятся книгами с иркутскими библиотеками, пострадавшими от наводнения

Акция продлится всего два дня и закончится 9 августа, чтобы успеть довезти издания в Иркутскую область до начала учебного года.

В среду, 7 августа, в Петербурге стартовала акция по сбору книг для библиотек Иркутской области, пострадавших от наводнения этим летом. Принести книги можно в информационно-досуговый центр "М-86" библиотеки Маяковского по адресу Московский проспект, 86.

Организаторы отметили, что будут рады принять любые издания: отечественную и зарубежную классику, детскую и деловую литературу, а также учебники. Лучшего всего приносить книги, которые были изданы в последние годы, в хорошем состоянии.

Акция закончится 9 августа в 20:00, далее книги отправятся в Иркутскую область.

Напомним, наводнение в Иркутской области случилось в конце июня 2019 из-за обильных дождей. В результате пострадали 107 населенных пунктов, многое жители остались без крова, 25 человек погибли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге построят памятник всем городским строителям.

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