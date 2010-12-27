В Петербурге построят памятник всем городским строителям

На его разработку организуют конкурс среди лучших архитекторов.

В Петербурге появится памятник строителям города. Его построит победитель конкурса среди лучших архитекторов. Об этом стало известно 6 августа на церемонии награждения работников строительного комплекса.

Идея нового памятника принадлежит Объединению строителей Петербурга. Ее поддержали в Смольном и подчеркнули, что монумент должен быть посвящен всем, кто на протяжении трех веков занимался постройкой города.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Смольный выселил в Центральном и Красносельском районах незаконные жилые помещения, парикмахерскую и офис.

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