Смольный выселил в Центральном и Красносельском районах незаконные жилые помещения, парикмахерскую и офис

Их владельцы не отреагировали на просьбы освободить площади нежилого фонда.

Во вторник, 6 августа сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) приступили к выселению двух незаконных жилых помещений, парикмахерской и офиса. Их нашли в Центральном и Красносельском районах, сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

Первое жилое помещение нашли в доме №33/40 лит. А на Коломенской улице, это объект исторического наследия "Дом Э.П. Дубровича". На 80 кв. метрах первого этажа поселились люди, которых по документам там быть не должно. То же самое обнаружили в доме №19-23 лит. П на Кузнечном переулке. Около 150 кв. метров цокольного этажа оккупировали незаконные жильцы.

Незаконную парикмахерскую накрыли в доме №19к2 лит. А на улице Пионерстроя. Ее владельцы без разрешения использовали 20 кв. метров. А офис в доме №24 лит. А на улице Десантников проштрафился на все 80 кв. метров.

Владельцам всех помещений разослали письма счастья с просьбой освободить незаконно занятые площади. Никто на них не отреагировал, поэтому ККИ пришлось самостоятельно возвращать объекты в нежилой фонд.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что воры вынесли из квартиры бизнесмена на улице Сантьяго-де-Куба почти 2 млн рублей.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга