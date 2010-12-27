Воры вынесли из квартиры бизнесмена на улице Сантьяго-де-Куба почти 2 млн рублей

Полицейская собака потеряла след преступников в 50 метрах от дома.

В Выборгском районе обокрали квартиру бизнесмена на улице Сантьяго-де-Куба. Преступники унесли сейф с 700 тыс. рублей, а заодно прихватили травматический пистолет, ключи от двух автомобилей, спутниковый телефон, фотоаппарат "Canon" и компьютер "Apple iMac" вместе с монитором. Суммарно 37-летний мужчина лишился 1 млн 900 тыс. рублей. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Потерпевший занимается перепродажей фермерского молока в супермаркеты. Он вернулся домой во вторник, 6 августа в 12:00 после суточного отсутствия, и увидел на входной двери высверленный замок. Охранной сигнализации в квартире не было.

Мужчина обратился за помощью к полицейским. Сотрудники правопорядка изъяли из дома записи камер видеонаблюдения и пустили по следу служебную собаку по кличке Трамантана. Она потеряла след в 50 метрах от парадной дома.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay