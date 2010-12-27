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Пенсионер из Пушкинского района создал интернет-канал детской порнографии
Сегодня, 11:09
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Cherepanov

Пенсионер из Пушкинского района создал интернет-канал детской порнографии

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В свободном доступе оказались видео с актрисами младше 14 лет.

Во вторник, 6 августа в Пушкинском районе задержали 75-летнего подозреваемого в распространении детской порнографии. По предварительным данным, 4 января 2019 года он открыл в интернете канал для свободного скачивания порно с участием детей. В некоторых видео снимались актрисы младше 14 лет, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Информация о преступлении поступила в Петербург из Интерпола. Сотрудники отдела "К" Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД получили IP-адрес злоумышленника. Правоохранители нагрянули к старику в его дом на 4-й линии в поселке Александровская, возбудили уголовное дело и дали расписаться в подписке о невыезде.

Подробности преступления уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что полиция задержала 39-летнюю жительницу Шушар за распыление газа в метро.

Фото: Pixabay

Теги: детская порнография, криминал спб, преступление спб, пушкинский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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