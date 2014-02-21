Полиция задержала 39-летнюю жительницу Шушар за распыление газа в метро

Она выстрелила из аэрозольного баллончика в лицо приезжего из Сибири.

Полиция задержала подозреваемую в распылении газа из аэрозольного баллончика в петербургском метро. Инцидент произошел 23 июня около 9:00 на станции "Технологический институт". Тогда к правоохранителям обратился 31-летний пострадавший житель Сибири, его лицо опрыскали неизвестной жидкостью. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Подозреваемую удалось задержать спустя полтора месяца после возбуждения уголовного дела за хулиганство. Ей оказалась 39-летняя жительница поселка Шушары, которая теперь обязана явиться в суд.

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