Оглашен приговор по делу о незаконном хранении табака с целью сбыта на сумму более 6 млн рублей в Петербурге

Всего мужчина собирался продать 46,7 тыс. пачек.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменяют п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 11 июня.

В октябре прошлого года фигурант совершил незаконное хранение с целью сбыта немаркированных табачных изделий в общем количестве 46,7 тыс. пачек. Их стоимость составляет свыше 6 млн рублей.

Мужчина полностью признал вину, раскаялся. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года, а также со штрафом в 300 тыс. рублей.

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Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга