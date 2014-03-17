Таможенники пресекли попытку контрабанды тысячи пачек сигарет в Пулково

Партия сигарет была оценена в 129 000 рублей, что квалифицируется как крупный размер и предусматривает уголовное наказание.

Сотрудники Пулковской таможни предотвратили крупную контрабанду табачных изделий, предназначенных для отправки в Великобританию, информирует пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Петербурженка, пытаясь заработать, решила организовать поставку сигарет "NZ Gold" с белорусскими акцизными марками. Она отправила пять коробок с 20 блоками сигарет, оформленных как международные почтовые отправления. В таможенной декларации женщина указала, что пересылает одежду и домашний текстиль.

Подозрительную посылку обнаружили сотрудники таможенного поста Аэропорта Пулково при проверке экспортных грузов. Партия сигарет была оценена в 129 000 рублей, что квалифицируется как крупный размер и предусматривает уголовное наказание.

Когда таможенники начали расследование, женщина призналась в содеянном, надеясь смягчить возможное наказание. Она рассказала, что идея контрабанды пришла от знакомых, которые предложили ей отправить сигареты в Великобританию взамен на компенсацию. Теперь девушке грозит обвинение по статье 226.1 УК РФ за попытку контрабанды стратегически значимых товаров в крупном размере. Наказание может включать штраф до миллиона рублей, принудительные работы или тюремное заключение сроком до пяти лет.

Ранее мы сообщили о том, что на Парголовском таможенном посту изъята тонна косметики из Турции.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ