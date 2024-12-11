На Парголовском таможенном посту изъята тонна косметики из Турции

Товары не были задекларированы.

На Парголовском таможенном посту изъята тонна незадекларированных косметических средств из Турции. Об этом рассказали в пресс-службе СЗТУ.

На Парголовский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни прибыла товарная партия различных косметических средств. В декларации на товары указывалось о ввозе в Российскую Федерацию 110 490 единиц шампуней, кондиционеров, гелей для душа и бальзамов после бритья в одноразовых индивидуальных упаковках общим весом 1,8 тонны.

Сотрудники Парголовского таможенного поста провели таможенный досмотр и выявили несоответствие заявленных в декларации на товары сведений о количестве перемещаемых товаров. Помимо указанных в документах, в грузовых местах находилось дополнительно 93 380 средств для мытья тела и ухода за волосами, их общий вес составил более тонны.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Не заявленные в декларации косметические средства изъяты, назначена товароведческая экспертиза.

Фото: СЗТУ