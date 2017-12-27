Депутаты Петербурга введи штрафы за незаконную парковку на газонах и детских площадках

Парламентарии ЗакСа приняли закон, запрещающий парковку на газонах и других непредусмотренных для этого зонах.

В Петербурге со второго раза утвердили штрафы за парковку на газоне. Предложение принято в третьем чтении Законодательного собрания Петербурга.

Напомним, что предыдущее предложение отклонил Верховный суд. Причиной отказа стали неточные формулировки в юридической терминологии.

Днем 31 января парламентарии учли внесенные изменения в проект. Теперь в качестве правонарушения по данной статье подразумевается размещение автомобиля на пространстве зеленых насаждений, спортивных и детских площадках, территорий для выгула домашних животных.

Наказание включает в себя административный штраф в размере от трех до пяти тысяч людей для физических лиц. Для должностных лиц сумма возрастет от пяти до сорока тысяч, для юрлиц - от ста пятидесяти тысяч до полумиллиона рублей.