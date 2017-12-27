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Депутаты Петербурга введи штрафы за незаконную парковку на газонах и детских площадках
Сегодня, 14:16
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lesjasap
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Депутаты Петербурга введи штрафы за незаконную парковку на газонах и детских площадках

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Парламентарии ЗакСа приняли закон, запрещающий парковку на газонах и других непредусмотренных для этого зонах.

В Петербурге со второго раза утвердили штрафы за парковку на газоне. Предложение принято в третьем чтении Законодательного собрания Петербурга. 
 
Напомним, что предыдущее предложение отклонил Верховный суд. Причиной отказа стали неточные формулировки в юридической терминологии.
 
Днем 31 января парламентарии учли внесенные изменения в проект. Теперь  в качестве правонарушения по данной статье подразумевается размещение автомобиля на пространстве зеленых насаждений, спортивных  и детских площадках, территорий для выгула домашних животных. 
 
Наказание включает в себя административный штраф в размере от трех до пяти тысяч людей для физических лиц. Для должностных лиц сумма возрастет от пяти до сорока тысяч, для юрлиц - от ста пятидесяти тысяч до полумиллиона рублей.
 
Теги: газоны , депутаты , детские площадки , законопроект , закс , парковки , поправки , спортивные площадки
Категории: Новости СПб

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