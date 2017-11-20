Пьяный водитель "убил" газон в Красном Селе

В Красном Селе нетрезвый водитель решил начать карьеру дрифтера и "потренировался" на газоне.

Днем 19 ноября в Красном Селе полиции пришлось задержать пьяного дрифтера. Сообщается, что на территории одного из дворов неизвестный водитель создал огромные круги на газоне, тем самым уничтожив его.

Инцидент произошел по Кингисеппскому шоссе вблизи дома номер шесть. Местные жители сразу стали выкладывать видео и фотографии с совершаемым преступлением. Очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов. Приехавшему наряду удалось остановить нарушителя. В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что сидевший за рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия также приехали представители администрации для того, чтобы оценить ущерб, нанесенный автомобилистом. Жители рассчитывают, что он за свои деньги восстановит ландшафт.