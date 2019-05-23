В Петербурге снова заметили очередь у магазина Zara на Невском

В магазин впускают не более 10 человек единовременно.

В Петербурге снова образовалась большая очередь у магазина Zara на Невском проспекте. Причина её возникновения в новых правилах работы для непродовольственных магазинов – вход в помещение ограничен для соблюдения дистанции между покупателями.

Известно, что в магазин заходит не более 10 человек единовременнно. Остальные терпеливо ждут на улице. Многие петербуржцы стоят в средствах индивидуальной защиты.

Ранее мы сообщили, что в открывшийся на Невском магазин Zara выстроилась внушительная очередь.

Видео: Piter.tv