  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:40
134
ruzannar
Код вставки плеера

В Петербурге снова заметили очередь у магазина Zara на Невском

0 0

В магазин впускают не более 10 человек единовременно.

В Петербурге снова образовалась большая очередь у магазина Zara на Невском проспекте. Причина её возникновения в новых правилах работы для непродовольственных магазинов – вход в помещение ограничен для соблюдения дистанции между покупателями.

Известно, что в магазин заходит не более 10 человек единовременнно. Остальные терпеливо ждут на улице. Многие петербуржцы стоят в средствах индивидуальной защиты.

Ранее мы сообщили, что в открывшийся на Невском магазин Zara выстроилась внушительная очередь.

Видео: Piter.tv

Теги: зара, очередь на невском, очередь спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии